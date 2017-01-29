Песков: тема отмены санкций в разговоре Путина и Трампа не обсуждалась

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа тема отмены санкций не обсуждалась.

Об этом Песков заявил «Интерфаксу».

В ходе беседы лидеры стран обсудили борьбу с терроризмом, положение дел на Ближнем Востоке, ситуацию вокруг иранской ядерной программы и Корейского полуострова.