Белый дом: разговор Трампа и Путина стал важным шагом к улучшению отношений

Телефонный разговор между президентами США и России Дональдом Трампом Владимиром Путиным стал важным шагом в улучшении отношений двух стран. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает РИА "Новости".

"Этот положительный звонок стал важным шагом в улучшении отношений между Соединенными Штатами и Россией, которые нуждаются в восстановлении", - сказано в сообщении.

В Белом доме отметили, что и Трамп, и Путин надеются, что после звонка 28 января обе стороны смогут быстро приступить к борьбе с терроризмом и "другим важным вопросам, представляющим взаимный интерес".

В пресс-службе Трампа рассказали, что разговор президентов касался тем "от взаимного сотрудничества в борьбе с ИГ до усилий в совместной работе по достижению мира во всем мире, включая Сирию".

Ранее в Кремле сообщили, что Трамп в телефонном разговоре с Путиным признался в симпатии к россиянам