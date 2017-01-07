Путин поздравил россиян с Рождеством

"Рождественские дни озаряют нашу жизнь особой радостью, пробуждают самые добрые чувства, обращают нас к духовным истокам и традициям. Это время благих помыслов и дел, искренней заботы о ближних и о тех, кто нуждается в помощи и поддержке", - говорится в поздравительной телеграмме президента. "Огромную, поистине уникальную роль в возрождении высоких нравственных, моральных ценностей, сбережении нашего богатейшего исторического и культурного наследия играет Русская православная церковь, другие христианские конфессии", - добавил глава государства.

Путин подчеркнул вклад РПЦ в образование и благотворительность, а также в сохранение гражданского мира и согласия. "Они многое делают для гармонизации межнационального и межрелигиозного диалога, сохранения в нашей стране гражданского мира и согласия. Такая большая, созидательная работа заслуживает глубокой признательности и уважения", - отметил он. Президент пожелал православным христианам и всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья, успехов, благополучия.