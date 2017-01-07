Обама: республиканцы больше доверяют Путину, чем демократам

"Мы в последнее время видели много комментариев, из которых следует, что есть республиканцы, эксперты или ведущие на телевидении, которые, как кажется, больше доверяют Владимиру Путину, чем соотечественникам- американцам, так как те являются демократами", -сказал глава государства, добавив, что указанная ситуация вызывает у него серьезное беспокойство.

Обама призвал американцев доверять своим соотечественникам и полагаться на них, а не на лидеров других государств.

"Я скажу только одно, я уже говорил это после выборов, нам нужно напоминать себе, что мы в одной команде. Владимир Путин не в нашей команде", - резюмировал он.

Ранее Барак Обама в своем обращении к американскому народу заявил, что ему и его администрации удалось заложить "новый фундамент" для американского народа и страны в целом.