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Обама: республиканцы больше доверяют Путину, чем демократам
Действующий президент США Барак Обама заявил в эфире ABC , что представители американской Республиканской партии больше доверяют президенту России Владимиру Путину, чем своим соотечественникам-демократам.
"Мы в последнее время видели много комментариев, из которых следует, что есть республиканцы, эксперты или ведущие на телевидении, которые, как кажется, больше доверяют Владимиру Путину, чем соотечественникам- американцам, так как те являются демократами", -сказал глава государства, добавив, что указанная ситуация вызывает у него серьезное беспокойство.
Обама призвал американцев доверять своим соотечественникам и полагаться на них, а не на лидеров других государств.
"Я скажу только одно, я уже говорил это после выборов, нам нужно напоминать себе, что мы в одной команде. Владимир Путин не в нашей команде", - резюмировал он.
Ранее Барак Обама в своем обращении к американскому народу заявил, что ему и его администрации удалось заложить "новый фундамент" для американского народа и страны в целом.
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