WikiLeaks: основой доклада США о кибератаках стали телепрограммы и записи в Twitter

В основу доклада спецслужб США о якобы имевших место хакерских атаках на американские политические институты легли телепередачи и записи в социальной сети Twitter. Такую оценку обнародованной в пятницу рассекреченной версии данного документа дала организация WikiLeaks

"Рассекреченный доклад правительства США о "российских хакерских атаках" содержит любопытную оговорку о том, что он базируется на просмотре телевидения и чтении Twitter", - гласит комментарий WikiLeaks, размещенный на странице организации в Twitter. Имеется в виду следующий абзац означенного отчета американской разведки: "Некоторые наши выводы относительно предпочтений и намерений Кремля сделаны на основе (анализа) поведения верных Кремлю политических фигур, государственных средств массовой информации и прокремлевски настроенных действующих лиц в социальных сетях. Они все либо применяются Кремлем непосредственно для передачи сигналов, либо отвечают перед Кремлем".

Позиция Москвы

Москва решительно отвергает попытки Вашингтона приписать России ответственность за предполагаемые кибератаки на Демократическую партию США . Президент России Владимир Путин , комментируя ранее эту тему, отмечал, что проигравшая сторона всегда ищет виноватых на стороне. Он также обращал внимание на то, что главное - это "суть информации", которую хакеры предоставили обществу. По мнению Путина, "лучшим доказательством того, что хакеры вскрыли правдивую информацию, является то, что руководитель Национального комитета Демократической партии подала в отставку, это значит, что она признала, что хакеры показали правду".

В июле на сайте WikiLeaks была выложена переписка членов Национального комитета Демократической партии (НКДП) США. Из нее следовало, что сотрудники НКДП активно искали способы поддержать в рамках президентской избирательной кампании в США демократа Хиллари Клинтон и дискредитировать Берни Сандерса - ее основного соперника из числа однопартийцев.

Клинтон на выборах, состоявшихся 8 ноября, проиграла республиканцу Дональду Трампу , инаугурация которого пройдет 20 января. Трамп неоднократно ставил под сомнение выводы уходящей администрации США во главе с президентом-демократом Бараком Обамой о причастности России к означенным предполагаемым хакерским атакам. Одновременно целый ряд американских экспертов, в том числе отставных представителей спецслужб США, журналистов, прежде всего сотрудничающих с WikiLeaks, и некоторых других общественных деятелей на Западе заявляет, что таких кибератак вообще не было, что имела место утечка данных из Демпартии, осознанно устроенная одним из ее представителей.