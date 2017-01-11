Сенаторы США предлагают ввести санкции за инвестиции в энергопроекты

Законопроект о санкциях против России, внесенный группой сенаторов США, предполагает введение санкций против лиц за инвестиции в добычу полезных ископаемых, трубопроводы и гражданские ядерные проекты в России, а также за покупку-продажу суверенного долга РФ и участие в приватизации в России.

Об этом говорит в тексте законопроекта, выдержки из которого приводит «РИА Новости».

Теперь, чтобы стать законом, законопроект должен быть принят обеими палатами конгресса и подписан президентом.

В частности, в законопроекте предполагается введение санкций за инвестиции объемом более $20 млн, которые «значительно помогают возможностям РФ разрабатывать нефтяные и газовые ресурсы», за продажу России более чем на $5 млн в год «товаров, услуг, технологий, информации», которая поможет производству нефти и газа.

Также предусмотрены санкции против тех, кто инвестирует более $5 млн в строительство трубопроводов в России в течение года, более $1 млн в развитие гражданских ядерных проектов в России.

Кроме того, санкции предусмотрены за любые транзакции с суверенным долгом России или принадлежащих российскому государству компаний. Планируется наказывать тех, кто вложит более $10 млн в приватизацию госпредприятий в России.

Помимо прочего, законопроект предусматривает выделение $25 млн на «разъяснительную работу» о «российской агрессии», которую должны провести власти США. Санкции должны коснуться физических лиц, которых в сенате считают ответственными за кибератаки против США, за действия России в отношения Украины и Крыма, а также за нарушение прав человека и коррупцию.