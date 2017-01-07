Путин встретил Рождество в новгородском храме

Президент встречает Рождество Христово в Спасском соборе Свято-Юрьева монастыря, у озера Ильмень.

В храме много прихожан, среди них - новгородские рыбаки, с которым глава государства побеседовал осенью прошлого года во время прогулки по озеру вместе с премьер-министром.

Один из древнейших в России, по преданию, монастырь был основан князем Ярославом Мудрым в 1030 году. Первое упоминание в летописях - в 1119 году, тогда был заложен каменный храм - Георгиевский собор. Строили его 11 лет.

Некогда духовный центр Новгородской республики, сейчас мужской монастырь находится в пяти километрах от Новгорода на берегу реки Волхов у озера Ильмень.

В 1770-х монастырь потерял значительную часть владений и пришел в запустение. В XIX веке здесь начались реставрационно-строительные работы (причем в их ходе были уничтожены оригинальные фрески Георгиевского собора). В 1841 году была построена колокольня по проекту известного архитектора Карла Росси

После революции монастырь ждала печальная судьба: в 1921 году было решено экспроприировать его имущество. А во время Великой Отечественной на территории обители разместились гитлеровцы, и здания подверглись серьезным разрушениям. До конца 1980-х здесь были разные светские учреждения - почта, техникум, музей, продовольственный магазин, художественный салон и др. В конце декабря 1991 года комплекс был передан Новгородской епархии.