Путин пообещал новгородским рыбакам, что 2017 год будет лучше 2016

Президент России Владимир Путин во время рождественского богослужения в Свято-Юрьевом монастыре Великого Новгорода сказал рыбакам, 2017 год будет лучше, чем 2016, передает РИА "Новости".

"Уверен, в наступившем году будет лучше, чем в том, который прошел", — отметил президент.

Глава государства отметил, что без народной поддержки ни о каких успехах говорить бы не пришлось.

"Без вашей поддержки не может быть никаких успехов", — подчеркнул он.

Сообщается, что Путину рассказали несколько забавных рыбацких историй. Президента также позвали посетить озеро Ильмень, которое находится вблизи Великого Новгорода.

"Теперь что, будем готовиться к весенней рыбалке?" - ответил глава государства на приглашение.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин принял участие в рождественском богослужении в Великом Новгороде. Президент находился недалеко от новгородских рыбаков, с которыми он познакомился осенью во время прогулки по озеру Ильмень.