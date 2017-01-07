Разведка США утверждает, что РФ якобы пыталась помешать Клинтон на выборах

Разведка США утверждает, что российские власти пыталась подорвать уверенность американского общества в демократическом процессе, "принизить" кандидата в президенты Хиллари Клинтон и помешать ей избраться.

ФБР и Агентства национальной безопасности США. "Цель России была в том, чтобы подорвать веру (американского общества) в демократический процесс в США, принизить (бывшего) госсекретаря Клинтон и помешать ей избраться в президенты", — говорится в опубликованном докладе ЦРУ

Еще в октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что "российские хакеры" стояли за кибератаками в отношении избирательных систем страны. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу , который победил на выборах президента 8 ноября. Доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов американские власти не предъявили. Российские власти отрицают подобные обвинения.

Президент РФ Владимир Путин , говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны. Глава МИД Сергей Лавров назвал безосновательными заявления Вашингтона о вмешательстве России в избирательную кампанию в США.

Избранный президент США Дональд Трамп считает обвинения в адрес России надуманными и заявляет, что его политические противники-демократы пытаются с помощью этих обвинений поставить под вопрос итоги выборов и снять с себя ответственность за проигрыш.