В ГД назвали гнусными инсинуациями обвинения США во вмешательстве в выборы

Госдуме назвали "гнусными инсинуациями" обвинения России во вмешательстве в выборный процесс в США и выразили надежду на то, что с приходом новой американской администрации диалог между двумя странами будет конструктивным.

Главы национальной разведки, Киберкомандования ВС США и Пентагона в совместном заявлении для конгресса заявили, что разведка США считает Россию "крупной угрозой" в киберпространстве. Также американская разведка вновь обвинила Россию во вмешательстве в выборный процесс в США.

"Мы должны к этому отнестись с пониманием. Так сказать, понять и простить кабинет Обамы. А дальше уже придут другие люди, и, я надеюсь, гнусных инсинуаций уже никогда не будет. И мы поправим отношения, мы будем качественно и профессионально общаться", — сказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике Вадим Деньгин . "Интересно будет посмотреть, что они представят на этом докладе (в конгрессе). Я уверен, что большинство будет общих фраз без указаний имен, без конкретики. Проигравшие должны уйти достойно, как говорил Владимир Владимирович Путин в своей последней беседе со СМИ. Но не унимаются эти люди, и, видимо, Обама хочет остаться навсегда самым плохим президентом для народа США", — отметил депутат.

По его мнению, подобные доклады уже ничего не изменят в отношениях РФ и США. "Я не вижу ничего для нас отвратительного и чего-то такого, чтобы могло поправить или убить отношения с уходящим кабинетом господина Обамы", — добавил парламентарий.

В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что "российские хакеры" стояли за кибератаками в отношении избирательных систем страны. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу , который победил на выборах президента 8 ноября. Доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов американские власти не предъявили. Российские власти отрицают подобные обвинения. Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны.

Трамп считает обвинения в адрес России надуманными и заявляет, что его политические противники-демократы пытаются с помощью этих обвинений поставить под вопрос итоги выборов и снять с себя ответственность за проигрыш.