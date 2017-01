Западные журналисты недоумевают по поводу доклада разведки США

Несмотря на продолжающуюся кампанию по обвинению России в попытке повлиять на итоги выборов в США, поддержанную многими западными СМИ, не все журналисты согласились с выводами доклада американских спецслужб. Многие сотрудники видных американских и британских изданий с недоумением восприняли доклад директора Национальной разведки США. Их мнения — в подборке RT.

В новом докладе ЦРУ, ФБР и Агентства национальной безопасности США напрямую говорится о том, что «Путин в 2016 году распорядился провести кампанию влияния на президентские выборы в США». По информации разведсообщества, усилия Москвы были направлены на противодействие демократке Хиллари Клинтон и помощь республиканцу Дональду Трампу.

В документе подчёркивается, что российским спецслужбам помогала «российская машина пропаганды», которая включает телеканал RT, агентство Sputnik и сети «квазиправительственных троллей». При этом в докладе дипломатично указывается, что американское разведсообщество отталкивается от объективных данных и не делает вывода о воздействии Москвы на итог выборов.

«Мне кажется, или этот доклад похож на нечто за пару дней скомпилированное несколькими журналистами, а не на то, что готовили серьёзные спецслужбы на протяжении месяцев?» — задаётся вопросом в своём Twitter журналист британской газеты The Guardian Шон Уокер.

Is it just me or does report look more like something a few journos compiled over a couple of days, not serious Intel agencies over months?

— Shaun Walker (@shaunwalker7) 6 января 2017 г.

«Не понимаю, где обещанные 100 страниц? Пять страниц обобщений и старое дополнение про RT. Где остальное?» — продолжает недоумевать британский журналист.

I understand the need for classified info. But quoting Zhirinovsky?! What is this?!

— Shaun Walker (@shaunwalker7) 6 января 2017 г.

«С ума сойти, правительство США официально заявляет о российских интернет-троллях как об угрозе национальной безопасности», — иронизирует журналист The Moscow Times Кевин Ротрок.

I’m kinda losing it, seeing the US government officially talking about Russian Internet trolls as a part of a national security threat. pic.twitter.com/lNt6Dognab

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) 6 января 2017 г.

«NYT называет абсурдный и смешной доклад без доказательств по России, который цитирует RT, «удивительно детализированным». А потом добавляет, что никаких доказательств в нём нет», — сетует журналист издания Salon Бен Нортон.

NY Times says the US intelligence report on Russia is "damning and surprisingly detailed," then adds that it contains no actual evidence pic.twitter.com/qpncWboVEV

— Ben Norton (@BenjaminNorton) 7 января 2017 г.

«То, что доклад наполовину состоит из информации про телеканал RT из открытых источников, показывает, насколько несостоятельна эта публикация», — пишет главный редактор портала The Intercept Гленн Гринвальд в ответ на замечание Нортона.

That they filled *half* the report with old, public-source information about RT shows how flimsy at least this version of the report is. https://t.co/VCyzwxjey7

— Glenn Greenwald (@ggreenwald) 6 января 2017 г.

«Доклад по России представляет собой собрание предположений. При всей необходимости защиты источников, он просто слабый», — констатирует обозреватель канала Fox New Стив Хейз.

The intel report on Russia is little more than a collection of assertions. Understand protecting sources/methods, but it's weak.

— Stephen Hayes (@stephenfhayes) 6 января 2017 г.

«Разведка выпустила доклад, в котором она демонстрирует высокую степень уверенности в том, что разведка права», — резюмирует корреспондент портала Infowars.com Пол Джозеф Уотсон.

The intelligence community has produced a report saying it is highly confident that the intelligence community is correct.

— Paul Joseph Watson (@PrisonPlanet) 6 января 2017 г.

«В рассекреченном докладе американской разведки по «русским хакерам» указано, что он был составлен по информации, полученной из телевизора и Twitter», — так отреагировал на публикацию портал WikiLeaks.

US government's declassified "Russian hacking" report has the curious disclaimer that it is based on watching TV and reading Tweets. pic.twitter.com/Ac1Iyec839

— WikiLeaks (@wikileaks) 6 января 2017 г.

«Доклад разведки по русским хакерам полон невероятных открытий вроде «Кремль контролирует телеканал RT», — пишет обозреватель Financial Times Мак Седдон.

The declassified US intel report on Russian hacking is full of bombshells like "RT is controlled by the Kremlin." https://t.co/XnurfF4mJn

— max seddon (@maxseddon) 6 января 2017 г.

«Интересное дополнение в докладе, поясняющее термины, — на тот случай, если вы забыли, что значит «высокая уверенность» в участии России», — отмечает Энтони Цюрхер из BBC.

Interesting appendix quantifying language in DNI hacking report, in case you wonder what "high confidence" in Russian involvement means pic.twitter.com/m9pG3wXEob

— Anthony Zurcher (@awzurcher) 6 января 2017 г.

Напомним, что 29 декабря уходящая администрация Барака Обамы, опираясь на отчёты разведчиков, ввела новые антироссийские санкции. В чёрный список были внесены несколько высокопоставленных офицеров ФСБ и Главного управления Генштаба ВС РФ. Также Вашингтон распорядился выслать из страны 35 сотрудников российской дипмиссии в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.