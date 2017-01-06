СМИ: спецслужбы США утверждают, что нашли посредников между РФ и WikiLeaks

Спецслужбы США утверждают, что нашли посредников между Россией и WikiLeaks , которые якобы передали документы Демократической партии США для публикации, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с содержанием доклада.

Об этом говорится в секретном докладе разведки США, сообщает телеканал, но не приводит никаких имен или свидетельств в пользу данной версии спецслужб. Ранее американские спецслужбы обвинили Россию во взломе переписки Национального комитета Демократической партии и обнародовании ее через сайт WikiLeaks. Российские власти опровергли эти обвинения. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж также заявил на этой неделе, что сайт не имеет никакого отношения к России и не получал данных от российского правительства

Секретный доклад спецслужб объемом более 50 страниц был составлен по распоряжению президента США Барака Обамы и в четверг передан для рассмотрения главе государства. Более короткая, несекретная версия будет обнародована в начале следующей недели, сообщил на слушаниях в конгрессе в четверг директор национальной разведки Джеймс Клэппер

В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что "российские хакеры" стояли за кибератаками в отношении избирательных систем страны. Российские власти отрицают подобные обвинения.