Байден: США уже дали России «секретный» ответ на хакерские атаки

Вашингтон дал России ответ на якобы имевшие место хакерские атаки посредством «секретных действий», заявил вице-президент США Джо Байден . По его словам, ответ со стороны США состоял из двух компонентов, включая известную высылку российских дипломатов и другие меры, передает РИА «Новости».

«Некоторые (действия) вам известны, некоторые, из того, что мы предприняли, вы не узнаете», — сказал Байден.

Уходящая администрация Барака Обамы в конце 2016 года ввела новые санкции в отношении России из-за приписываемых Москве кибератак. В частности, было объявлено о высылке из США 35 российских дипломатов.

При этом Россия не стала давать США симметричный ответ и не выслала ни одного американского дипломатического представителя.