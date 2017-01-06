Байден: США ответили на приписанные РФ кибератаки, в том числе тайными операциями

США ответили на приписанные России хакерские атаки не только новыми односторонними санкциями, но и определенными тайными операциями своих спецслужб. Об этом сообщил вице-президент США Джозеф Байден.

"Когда вопрос больше месяца тому назад заключался в том, ответим ли мы на хакерские атаки, я сказал: мы сделаем это, когда (и как) выберем. Что-то из того, что мы сделали, вам будет известно, что-то - нет. И мы сделали и то, и другое", - заявил заместитель главы американской администрации в выпущенном в четверг в эфир интервью телекомпании PBS.