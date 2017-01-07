Керри признал вклад России в борьбу против ИГ в Сирии

Госсекретарь США Джон Керри признает, что Россия начала военную операцию в Сирии, чтобы предотвратить захват власти в стране боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и добилась успехов на этом направлении. Об этом руководитель внешнеполитического ведомства США заявил в пятницу в интервью телекомпании NBC.

"Президент (РФ Владимир) Путин отчасти вмешался, чтобы поддержать (президента Башара) Асада, и потому, что ИГ значительно укрепилась, - констатировал шеф американской дипломатии. - Радикальные экстремисты добились больших успехов в борьбе с Асадом, и он был в очень уязвимой позиции. Полагаю, Иран и Россия решили, что им нужно поддержать его (Асада. - Прим. ТАСС) и спасти от возможности того, что экстремисты захватят страну".

Керри признал, что такая возможность в то время вызывала беспокойство и у Вашингтона. Он также отметил, что Россия и Иран добилась "серьезных изменений" на этом направлении. Госсекретарь подчеркнул, что в настоящее время добиться нормализации ситуации в Сирии можно только путем переговоров "в Женеве или Астане, где бы они ни прошли".

В декабре прошлого года в интервью газете The Boston Globe Керри заявил, что договоренности между Москвой и Вашингтоном о сотрудничестве в Сирии и проведении совместных военных операций в стране не были выполнены по вине некоторых членов американской администрации. Госсекретарь добавил, что верил в успех указанных договоренностей.