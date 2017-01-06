В Белом доме рассказали о том, как решали вопрос с санкциями против России

"Со стороны американского правительства было желание быть сильными и конкретными в нашем ответе… Как только такой ответ был разработан, мы хотели действовать быстро, не было необходимости ждать дополнительных свидетельств, чтобы представить его", — сказал пресс-секретарь Белого дома на регулярном брифинге для журналистов в четверг, отвечая на вопрос о том, почему санкции в отношении России были введены до того, как разведка представила президенту доклад "о киберактивности России в ходе президентских выборов".

Как напомнил Эрнест, еще в октябре 2016 года представители разведсообщества США с уверенностью заявили о "хакерских атаках со стороны РФ на США".

В четверг президенту США был представлен доклад о причастности России к недавним кибератакам на США. Ожидается, что в пятницу с докладом ознакомят избранного президента Трампа , а в начале следующей недели, по данным СМИ, уже в понедельник, будет обнародована его незасекреченная часть.

В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября.

В Москве эти обвинения категорически опровергли, назвав их бездоказательными. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

Белый дом признал, что в день выборов никакой повышенной активности хакеров не наблюдалось. Конгресс в свою очередь потребовал от спецслужб ознакомить их с результатами расследования, однако этого сделано не было. Трамп назвал заявления о вмешательстве России в президентские выборы для его поддержки "смехотворными".