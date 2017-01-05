Госдеп: «перезагрузка» отношений между США и РФ принесла «ощутимую выгоду»

"Во время первого срока президента Обамы США и Россия перезагрузили отношения, что привело к ощутимой выгоде в плане контроля над ядерными вооружениями и маршрутов поставок для наших войск в Афганистане", — говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

Письмо посвящено основным результатам работы внешнеполитического ведомства США за период правления Барака Обамы в 2009-2017 годах. Действующая администрация сложит свои полномочия 20 января, когда к своим обязанностям приступит избранный президент Дональд Трамп

В 2010 году РФ и США заключили договор СНВ-3, согласно которому обязались сократить ядерное вооружение. Кроме того, между странами действовало соглашение, по которому США могли перебрасывать грузы для проведения военной операции в Афганистане через территорию России.

"Мы сохранили способность работать вместе в некоторых областях, представляющих взаимный интерес, таких как переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (по "ядерной программе" Ирана – ред.), защите морских пространств и координации действий по вопросам Арктики", — отмечается в документе.

В то же время в письме повторяются обвинения в адрес РФ в связи с "агрессией на Украине", которая стала основанием для введения Соединенными Штатами санкций. Также повторяются и другие обвинения, которые действующая администрация США выдвигала против РФ.

"Беспрецедентные кибератаки России и ее военное вмешательство в Сирии также создают серьезные проблемы для наших двусторонних отношений и международной стабильности, и очень важно, что мы сохраняем бдительность в связи с этими и другими угрозами, даже когда мы ищем те области, где это в наших интересах сотрудничать с Россией", — говорится в документе.

Российские власти неоднократно отрицали обвинения в агрессии на Украине, а также в причастности к кибератакам на американские системы. Американская сторона ни разу не привела доказательств своих утверждений.