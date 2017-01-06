Маргарита Симоньян прокомментировала слова главы Нацразведки США о деятельности RT

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала высказывания главы Национальной разведки США Джеймса Клэппера , который ранее обвинил RT в подрыве политической системы США.

«Глава нацразведки США заявляет, что RT подрывает американскую систему, просто рассказывая о том, что происходит в его стране», — отметила Симоньян.

Ранее Клэппер заявил, что RT продвигает определённую точку зрения и демонстрирует пренебрежение к американской государственности, заявляя о наличии двойных стандартов в вопросах прав человека.

Кроме того, глава Нацразведки отметил, что деятельность телеканала RT, публикации фальшивых новостей и использование социальных сетей стали оружием России, с помощью которого она пыталась повлиять на итог выборов в США.

Также Клэппер выразил обеспокоенность «общей совокупностью» действий России.