Представитель Палестины встретится с Лавровым 13 января в Москве

Представитель Организации освобождения Палестины (ООП) Саеб Эрекат встретится с главой МИД РФ в ходе визита в Россию с 12 по 14 января для обсуждения координации на запланированной на январь конференции в Париже, сообщил посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

Ранее французские власти объявили о проведении 15 января в Париже новой конференции по мирному урегулированию на Ближнем Востоке с участием около 70 стран. Израиль уже официально отказался от участия в форуме и призвал Париж отменить его проведение.

"Саеб Эрекат отправится в Москву с 12 по 14 января в преддверии международной конференции по урегулированию палестино-израильского конфликта", — заявил Нофаль агентству Sputnik.

По словам Нофаля, Эрекат встретится с Лавровым 13 января, чтобы обсудить "конференцию в Париже и роль РФ в ближневосточном мирном процессе, включая координацию двусторонних усилий в данной области".

В Париже 3 июня прошла международная конференция по палестино-израильскому урегулированию без участия представителей конфликтующих сторон. Ранее сообщалось, что Франция рассчитывает до конца года провести большую ближневосточную конференцию с участием израильтян и палестинцев, чтобы подтолкнуть их к преодолению конфликта. Подготовку такого саммита обсуждали делегации почти трех десятков стран и международных организаций.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей.

Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.