Знаменитые перлы политиков

Ушедший год традиционно принес немало смешных и забавных фраз, сказанных политиками. Особо яркие из них ушли в народ и стали метафорами, многие закрепились в Сети в виде популярных мемов. Dni.Ru собрали наиболее интересные высказывания публичных людей, прозвучавшие в 2016 году.

Еще одно яркое высказывание Дмитрия Медведева касалось работы возглавляемого им правительства. В декабре премьер как обычно давал большое интервью журналистам российских телеканалов, а после этого отправился на заседание правительства, где он снова пошутил и как всегда удачно: "Общался сейчас с журналистами, сказал, что вы все хорошо работали. Пошутил, конечно".

Премьер-министр не уставал радовать граждан России своими идеями. Для повышения уровня политкорректности он предложил переименовать кофе "американо" в "русиано". Дело было в Белоруссии, после встречи с премьером этой страны, но сразу же после этого заявления множество российских баров и кафе выполнили наказ Медведева.

Еще одно высказывание премьера прозвучало на Международном инвестиционном форуме "Сочи-2016": "Мы определились, куда мы идем? Да, еще в начале 90-х: мы строим рыночную экономику, несмотря на то, что в Конституции написано, что мы являемся социальным государством".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров повторил в 2016 году свою коронную фразу, сказанную годом ранее на пресс-конференции с коллегой из Саудовской Аравии. Правда, знаменитое лавровское выражение на этот раз прозвучало в усеченном виде. Проходя по коридору перед встречей с главой МИД Германии Штайнмайером, Лавров на английском языке поинтересовался у журналиста агентства Reuters: чего он хочет. "What do you want, а?" – спросил министр и, не дождавшись ответа, тихо добавил уже по-русски "Дебилы!".