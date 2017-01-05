СМИ: ФБР не изучало взломанные серверы Демократической партии США
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СМИ: ФБР не изучало взломанные серверы Демократической партии США

ФБР не изучало взломанные серверы Демократической партии США
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ФБР не запрашивало доступ к взломанным во время президентских выборов серверам Демократической партии США перед тем, как обвинить Россию в кибератаках. Об этом сообщает портал BuzzFeed со ссылкой на источник.
«ФБР никогда не запрашивало доступ к серверам Демократической партии», — приводит BuzzFeed слова замначальника по связям с общественностью партии Эрика Уокера.
Сообщается, что в ведомстве доверились анализу, проведённому компанией CrowdStrike, которая также обвинила Россию в хакерских атаках.
Ранее хакер Guccifer назвал обвинения США в адрес России во вмешательстве в ход президентских выборов безумными.
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Политика США
ФБР Демократическая партия США
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