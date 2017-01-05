СМИ: ФБР не изучало взломанные серверы Демократической партии США

ФБР не запрашивало доступ к взломанным во время президентских выборов серверам Демократической партии США перед тем, как обвинить Россию в кибератаках. Об этом сообщает портал BuzzFeed со ссылкой на источник.

«ФБР никогда не запрашивало доступ к серверам Демократической партии», — приводит BuzzFeed слова замначальника по связям с общественностью партии Эрика Уокера.

Сообщается, что в ведомстве доверились анализу, проведённому компанией CrowdStrike, которая также обвинила Россию в хакерских атаках.

Ранее хакер Guccifer назвал обвинения США в адрес России во вмешательстве в ход президентских выборов безумными.