В США объяснили "секретностью" скрытие фактов участия России в кибервзломах

Джош Эрнест. Американские спецслужбы до сих пор не обнародовали каких-либо доказательств участия РФ в кибервзломах из-за секретности спецслужб, заявил журналистам пресс-секретарь Белого дома

"Разведсообщество руководствуется отнюдь не только интуицией. Об этом можно сказать по техническому анализу, который они обнародовали, и по тому, что они продемонстрировали уверенность в этом анализе, выразили единогласное мнение до выборов…. Это не значит, что нет дополнительных доказательств, я уверен, что они есть, но приоритет (разведки) в том, чтобы защищать источники и методы", — сказал Эрнест.

Разведывательное сообщество США, насчитывающее 17 спецслужб, обвинило власти России в октябре в целенаправленных попытках повлиять на выборы в США путем кибератак и обнародования документов. При этом спецслужбы заявили, что Россия собиралась помочь на выборах Дональду Трампу . Доказательств спецслужбы не предоставили.

Вместе с тем на прошлой неделе ФБР и министерство внутренней безопасности распространили небольшой технический доклад, в котором изложены выводы расследования и приведены псевдонимы ряда хакеров, но вновь не приводится конкретики о том, как взломы могли быть связаны с Россией.