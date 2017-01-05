Чуркин: ООН приглашена на переговоры по Сирии в Астане

Постоянный представитель России при ООН Сергей Чуркин завил, что Организация объединенных наций приглашена на переговоры по сирийскому урегулированию в Астане, передает "Интерфакс".

"Да, конечно, она (ООН. - "Газета.Ru") приглашена", - сказал он.

По его словам, спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура сам должен принять решение, участвовать во встрече в столице Казахстана или нет.