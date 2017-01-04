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Минобороны: при поддержке ВКС России в Сирии уничтожены 35 тысяч боевиков
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что при поддержке ВКС России в Сирии уничтожены 35 тыс. боевиков. Об этом сообщается в поступившем в распоряжение RT пресс-релизе Минобороны.
«При поддержке ВКС России от боевиков освобождено 12 тысяч 360 квадратных километров сирийской территории и 499 населённых пунктов. Ликвидированы: 725 тренировочных лагерей, 405 заводов и мастерских по производству боеприпасов, полторы тысячи единиц военной техники террористов, 35 тысяч боевиков, в их числе 204 полевых командира», — заявил Конашенков.
Он отметил, что у бандформирований изъято 448 танков и других боевых бронированных машин, 57 ракетных систем залпового огня и 418 самодельных РСЗО, 410 минометов и более 28 тысяч единиц стрелкового оружия.
Кроме того, на 1420 гектарах было очищено и обезврежено 26 тысяч 853 взрывоопасных предмета.
Также в Сирию доставлено и передано местному населению десятки тысяч тонн гуманитарной помощи, медикаментов и предметов первой необходимости. При этом отмечается, что к поставкам помощи подключились ООН, Армения, Белоруссия, Сербия, Индия, Китай и Казахстан.
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