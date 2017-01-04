Минобороны: при поддержке ВКС России в Сирии уничтожены 35 тысяч боевиков

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что при поддержке ВКС России в Сирии уничтожены 35 тыс. боевиков. Об этом сообщается в поступившем в распоряжение RT пресс-релизе Минобороны.

«При поддержке ВКС России от боевиков освобождено 12 тысяч 360 квадратных километров сирийской территории и 499 населённых пунктов. Ликвидированы: 725 тренировочных лагерей, 405 заводов и мастерских по производству боеприпасов, полторы тысячи единиц военной техники террористов, 35 тысяч боевиков, в их числе 204 полевых командира», — заявил Конашенков.

Он отметил, что у бандформирований изъято 448 танков и других боевых бронированных машин, 57 ракетных систем залпового огня и 418 самодельных РСЗО, 410 минометов и более 28 тысяч единиц стрелкового оружия.

Кроме того, на 1420 гектарах было очищено и обезврежено 26 тысяч 853 взрывоопасных предмета.