В МИД заявили о необходимости выстраивать с НАТО нормальные отношения

«С НАТО надо выстраивать нормальные отношения и возобновить то, что было», — цитирует Интерфакс Келина.

Он также отметил, что в Москве не считают НАТО анахронизмом.

«Какой анахронизм? Многим странам состоять в НАТО просто выгодно, выгодно экономически, политически, потому что не нужно строить самостоятельную внешнюю политику, достаточно присоединиться к общей», — добавил дипломат.

Ранее постпред России при НАТО заявил о готовности страны возобновить военные связи с альянсом.