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В МИД заявили о необходимости выстраивать с НАТО нормальные отношения
Директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин заявил о необходимости выстраивать с НАТО нормальные отношения.
«С НАТО надо выстраивать нормальные отношения и возобновить то, что было», — цитирует Интерфакс Келина.
Он также отметил, что в Москве не считают НАТО анахронизмом.
«Какой анахронизм? Многим странам состоять в НАТО просто выгодно, выгодно экономически, политически, потому что не нужно строить самостоятельную внешнюю политику, достаточно присоединиться к общей», — добавил дипломат.
Ранее постпред России при НАТО заявил о готовности страны возобновить военные связи с альянсом.
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