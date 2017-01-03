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Захарова прокомментировала использование CNN видеоигры в новости о российских хакерах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала использование американским телеканалом CNN скриншота из компьютерной игры для иллюстрации новости про российских хакеров.
«Я так понимаю, в CNN создали отдел по «Кибер юмору», чтобы новости были актуальным и смешными одновременно. Мне просто интересно, ради оправдания своей в итоге провалившейся идеологии, которую пытались воплотить в жизнь последние годы, Вашингтон готов даже крупнейший телеканал уничтожить напоследок?», — написала Захарова на своей странице в Facebook.
Ранее сообщалось, что телеканал CNN использовал скриншот из компьютерной игры Fallout 4 для иллюстрации материала о введении действующим президентом США Бараком Обамой новых санкций в отношении России за якобы имевшее место вмешательство российских хакеров в выборы президента США.
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