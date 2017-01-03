Администрация Обамы объяснила отсутствие санкций против Путина

Эрнеста спросили, почему Вашингтон, утверждающий, что Москва якобы причастна к хакерским атакам на США, не вводит санкции против Путина. По словам представителя Белого дома, санкции в отношении руководителя страны являются «чрезвычайной мерой», для применения которой нужны «определенные обстоятельства», передает ТАСС. Эрнест в очередной раз заявил, что, по мнению США, решение о кибератаках «должно было быть одобрено на самом высоком уровне», но как всегда не подкрепил эти слова доказательствами. «(Президент США Барак) Обама опирается на выводы разведслужб и уверен, что за атаками стоят русские», - приводит РИА «Новости» слова Эрнеста. В свою очередь, председатель комитета по разведке Палаты представителей американского Конгресса республиканец Девин Нуньес заявил Washington Examiner: «Исходя из увиденного мною, мы не получили от разведки доказательств того, что россияне пытались помочь Трампу напрямую (выиграть выборы)». Однако он не стал опровергать утверждения о том, что Россия якобы причастна к хакерским атакам на Демпартию США. Нуньес заявил только, что кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон , «пользуясь своим личным почтовым сервером» осознавала, что Москва может этим воспользоваться.

Напомним, на прошлой неделе США ввели новые санкции в отношении России, объяснив это тем, что Россия якобы причастна к хакерским атакам на Вашингтон. Подобные заявления уже не раз опровергались не только Москвой, но и штабом избранного президента США Дональда Трампа.