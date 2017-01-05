Пресс-секретарь Ле Пен прокомментировал реакцию Украины на ее слова о Крыме

Пресс-секретарь кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен прокомментировал решение Киева запретить ей въезд на Украину, заметив, что она и так не планировала посещать данную страну. Об этом сообщает Reuters.

«У Марин Ле Пен в любом случае не было никакого намерения ехать туда [на Украину]. Этот вопрос будет решаться по дипломатическим каналам, когда она станет президентом [французской] Республики», — отметил представитель лидера «Национального фронта».

4 января МИД Украины выразил протест в связи с заявлением Ле Пен о принадлежности Крыма России. В Киеве обвинили кандидата в президенты Франции в «неуважении к суверенитету и территориальной целостности Украины» и «игнорировании фундаментальных принципов международного права».

Ранее в тот же день стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) направила в МИД запрос на введение запрета на въезд в страну Марин Ле Пен.

Кандидат в президенты Франции, лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен в интервью телеканалу BFM TV 3 января заявила, что не считает незаконным присоединение Крыма к России. «Состоялся референдум, жители Крыма захотели присоединиться к России. Я не вижу оснований для того, чтобы ставить этот референдум под сомнение», — сообщила политик. В СБУ сразу же после этого заявления французского политика пригрозили добиться запрета на ее въезд на Украину.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года, в ходе которого подавляющее большинство участвовавших в голосовании избирателей поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве подчеркивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.