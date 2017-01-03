Мария Захарова рассказала, какие платья она носит

Официального представителя МИД России Марию Захарову часто спрашивают, в одежде каких марок и дизайнеров она появляется на публике, в частности на брифингах ведомства. В интервью Sputnik Польша дипломат рассказала, что многое из ее гардероба сделано в России.

На одном из Брифингов Захарова появилась в строгом черном платье с пышными рукавами. Наряд произвел фурор в социальных сетях и восхитил коллег. По словам представителя МИД, такой успех не стоил ей особых усилий: она просто заехала в большой магазин недалеко от дома и взяла несколько платьев.

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"Когда я приезжала в нем на переговоры за рубеж, коллеги-дипломаты говорили, что это очень красивое платье. А я не знала даже, кто производитель, просто взяла его на вешалке в магазине", — отметила Захарова в интервью обозревателю Sputnik Леониду Свиридову

Через несколько месяцев пришло письмо: одной российской компании показалось, что на брифингах Захарова носила ее продукцию. Дипломат сверила бирку на платье с приложенным к письму фото. Все совпало, и Мария ответила, что это действительно их платье. Через некоторое время на имя дипломата пришла уже целая посылка с фирменной одеждой.Мария Захарова

"Естественно, взять такой подарок я не могла — наши антикоррупционные законы запрещают брать такие подарки. Я им позвонила и сказала, что готова покупать их продукцию", — подчеркнула дипломат.

Захарова назвала эту компанию — это фирма "Акимбо" (AKIMBO). Теперь на брифингах официальный представитель дипломатического ведомства появляется в нарядах этих дизайнеров.

"Я получаю огромное количество вопросов о том, в чем я одета — вот вам и ответ: одежда российская", — сказала Мария Захарова.Мария Захарова