Путин встретит рождество в древнем монастыре в Новгородской области

Президент России Владимир Путин встретит Рождество в Свято-Юрьевом монастыре в Новгородской области. Об этом сообщил в пятницу, 6 января, «Ленте.ру» информированный источник.

Глава государства, по информации агентства Flash Nord, уже прибыл в монастырь, который основан в XII веке на берегу реки Волхов и является одним из старейших в России.

После торжественного богослужения Путин, по словам собеседника «Ленты.ру», пообщается с местными рыбаками, с которыми он уже встречался в сентябре в ходе поездки в Новгородскую область вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым

Тогда первые лица государства посетили остров Липно в дельте реки Мсты, где осмотрели православный храм конца XIII века – церковь Николы на Липне, а также совершили прогулку на катере по озеру Ильмень, поднялись на борт одного из рыболовецких судов и побеседовали с его экипажем.

Владимир Путин традиционно встречает Рождество в одном из регионов. Так, в январе 2016 года он принял участие в рождественском богослужении в храме Покрова Пресвятой Богородицы в селе Тургиново Тверской области. В 2015 году глава государства посетил праздничную службу в храме Покрова Пресвятой Богородицы в селе Отрадное Воронежской области. В предыдущие два года он приезжал на богослужения в церкви близ Сочи. В 2012-м Путин принял участие в богослужении в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга, где он был крещен.