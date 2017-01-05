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В Госдуме призвали Киев прекратить истерики вокруг Черноморского флота
Киевским властям стоит прекратить запоздалые истерики вокруг базирования Черноморского флота в Крыму, заявил депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.
Ранее Печерский районный суд Киева предоставил следователям главной военной прокуратуры временный доступ к оригиналам Харьковских соглашений, подписанных в 2010 году между Украиной и РФ, которые продлили срок пребывания Черноморского флота РФ в Крыму. Разрешение предоставлено в рамках расследования уголовного производства о государственной измене и злоупотреблении властью, в рамках которого главная военная прокуратура разбирается с обстоятельствами подписания соглашения с РФ по Черноморскому флоту.
"С истериками по поводу пребывания Черноморского флота в Крыму власти Украины опоздала почти на три года. Все эти действия по изъятию документов, сверянию почерков и проведению расследования — это неудачная попытка догнать поезд, который давным-давно ушел", — сказал РИА Новости Бальбек.
По его словам, Черноморский флот подчиняется верховному главнокомандующему России и базируется на своей территории.
"Филькины грамоты", которые придут из Киева, возможно, мы сохраним для истории", — отметил Бальбек.
По его словам, вытеснить силой Черноморский флот с крымского полуострова у официального Киева нет возможностей, а надежда на помощь мирового сообщества "растаяла как дым".
В апреле 2010 года Россия и Украина при президенте Викторе Януковиче подписали в Харькове соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ в Украине после 2017 года на 25 лет с возможностью последующего продления на пятилетние периоды по взаимному согласию сторон. В обмен Украина получила скидку на российский газ в размере 100 долларов за тысячу кубометров.
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