В США глава комитета по разведке усомнился в связи России с кибератаками
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В США глава комитета по разведке усомнился в связи России с кибератаками

Конгрессмен: «Доказательств помощи Трампу со сторон РФ нет»
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Глава комитета по разведке палаты представителей конгресса США республиканец Девин Нуньес заявил, что не видел доказательств того, что Россия якобы пыталась повлиять на выборы в США с целью обеспечить победу избранному президенту Дональду Трампу.
"Из того, что я видел, из того, что мы имеем от источников в разведке, доказательств, демонстрирующих, что русские напрямую пытались помочь Трампу, нет", — заявил Нуньес в интервью изданию Washington Examiner. При этом он не исключил и не опроверг то, что РФ могла быть связана с кибератаками.
"Это что-то, что (экс-кандидат в президенты США — ред.) Хиллари Клинтон знала очень хорошо, когда она настроила свой личный сервер, что у россиян есть возможность проникнуть в него", — также заявил Нуньес, говоря о том, что правительство РФ якобы способно проводить достаточно сложные компьютерные атаки.
Ранее некоторые из 17 спецслужб, входящих в разведывательное сообщество США, заявили о том, что российские хакеры якобы атаковали во время предвыборной кампании ресурсы политических организаций страны, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу победить. Однако с такими выводами не согласился директор ФБР Джеймс Коми. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.
Президент США Барак Обама 16 декабря сообщил, что расследование будет завершено в ближайшие недели, то есть до окончания срока его полномочий 20 января. Однако глава государства отметил, что часть доказательств по делу не будет опубликована по соображениям секретности.
В команде Трампа назвали попытку увязать действия хакеров с его победой на выборах "попыткой делегитимизации" итогов выборов.
Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны.
Секрет Фирмы рассказал, когда отменят санкции против России.
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