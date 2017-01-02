Разведка США пока не убедила Трампа, что к кибератакам может быть причастна РФ

Разведывательные службы США на данный момент не смогли представить избранному президенту Дональду Трампу убедительных доказательств того, что к хакерским нападениям на электронные системы американских политических организаций якобы причастна Россия. Об этом заявил в интервью телеканалу Fox News представитель переходной команды Трампа Шон Спайсер , выдвинутый на пост пресс-секретаря Белого дома

Как он отметил, Трамп "ежедневно заслушивает брифинги, устраиваемые как членами его команды по национальной безопасности, так и другими членами разведсообщества", однако на данный момент "похоже, что у разведки нет убедительных доказательств" причастности РФ к кибератакам на политические структуры США.

Спайсер также утверждал, что опубликованный на прошлой неделе доклад Федерального бюро расследований (ФБР) и Министерства национальной безопасности (МНБ) США, посвященный якобы имевшим место атакам российских хакеров, больше похож не на убедительный документ, а на "практическое руководство для Национального комитета Демократической партии (НКДП) по поводу того, как он может улучшить свою информационную безопасность". По словам помощника Трампа, избранный президент и его команда "ждут окончательного доклада" американских властей, в котором либо приводились бы конкретные доказательства причастности РФ к хакерским нападениям, либо прямо указывалось, что разведка "лишь в общих чертах предполагает", что к кибервзломам могла иметь отношение Москва.

До этого в интервью телеканалу ABC Спайсер усомнился в оправданности и соразмерности действий, которые предприняла нынешняя вашингтонская администрация в ответ на якобы совершенные Россией кибератаки. "

Один из вопросов, которые мы себе задаем: зачем нужна (реакция) такого масштаба?" - сказал он, напомнив, что Вашингтон, в частности, выслал 35 российских дипломатов и закрыл в США два принадлежащих РФ объекта. - Неужели такой ответ соразмерен предпринятым действиям?".

"Есть вопрос насчет того, является ли это политическим возмездием, а не дипломатическим ответом", - отметил Спайсер.

Он также подтвердил, что на этой неделе представители разведсообщества США проведут для Трампа специальный брифинг, посвященный ситуации с кибератаками. По словам Спайсера, избранный президент по его итогам решит, "был ли ответ администрации Обамы соразмерен" якобы предпринятым действиям или нет.

Сам Трамп ранее утверждал, что обладает некоей информацией, касающейся кибервзломов, пообещав вскоре поделиться ею с общественностью. "Я знаю вещи, о которых другие люди не знают, - заявил Трамп журналистам в субботу. - Вы узнаете (о них) во вторник или в среду".

О хакерских атаках в США

Кроме того, власти США объявили персона нон грата 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих РФ объектов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

Вашингтон связывает эти шаги с хакерскими атаками на американские политические организации, в которых действующая администрация обвиняет Россию.