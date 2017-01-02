Конгресс не даст Трампу отменить санкции против России

В случае отмены антироссийских санкций Дональд Трамп встретит «решительный» ответ Конгресса, который представит пакет более жестких санкций, заявил член палаты представителей от демократов Адам Шифф телеканалу ABC.

Он добавил, что демократы и республиканцы готовы представить пакет более жестких санкций в отношении России.

Также Шифф высказался по поводу того, что Трамп поставил под сомнение отчеты спецслужб о кибератаках якобы российских хакеров. Он заявил, что если новый президент хочет "иметь хоть какой-то авторитет", он должен перестать сомневаться в работе разведки. Он должен и ему придется рассчитывать на нее, добавил Шифф.