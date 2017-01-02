В конгрессе заявили, что помешают Трампу отменить санкции против РФ
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В конгрессе заявили, что помешают Трампу отменить санкции против РФ

Конгресс США собирается отстаивать антироссийские санкции
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Член палаты представителей от Демократической партии Адам Шифф заявил, что Дональд Трамп столкнется с противодействием со стороны конгресса США, если решит снять введенные администрацией Барака Обамы санкции против России.
«Мы в Конгрессе считаем, что принятых мер для сдерживания России недостаточно», — сказал Шифф в эфире передачи на телеканале ABC.
По его словам, если Трамп предпримет шаги, чтобы отменить санкции против РФ, на усилении режима санкций будут настаивать не только демократы, но и республиканцы, в том числе сенатор Джон Маккейн.
Ранее будущий пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что сомневается в том, что новые санкции США из-за якобы причастности России к кибератакам являются пропорциональным ответом.
Напомним, 29 декабря США ввели санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ. Кроме того, 35 российских дипломатов в США были объявлены персонами нон-грата.
Секрет Фирмы рассказал, когда отменят санкции против России.
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