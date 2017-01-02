Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной князя Дмитрия Романова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью князя Дмитрия Романова . Текст телеграммы главы кабмина, направленной жене князя Феодоре Романовой, размещен на сайте правительства РФ.

"Примите мои самые искренние соболезнования в связи с кончиной Димитрия Романовича Романова. Он был одним из наших выдающихся соотечественников и как старший в роду - по праву возглавлял Объединение потомков Романовых. Димитрий Романович стал свидетелем важнейших событий XX и XXI веков. Во время наших личных встреч я не раз убеждался, что он никогда не отделял себя от России и всегда помогал своей Родине реальными делами", - говорится в телеграмме.

Премьер уточнил, что "князь шефствовал над российскими больницами и детскими домами, занимался поиском и возвращением в Россию культурных ценностей, помогал сохранять историческую память, прежде всего - о наследии Российского императорского дома".

Вечером 31 декабря князь Димитрий Романович Романов скончался в Дании на 91-м году жизни.