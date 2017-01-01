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Трамп: совершать кибератаки на США могла другая страна, но не РФ
Новый президент США Дональд Трамп выразил сомнения в связи со слухами о кибервзломах избирательной системы страны. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА новости.
Так, Трамп уверенно заявил, что ответственным за взлом серверов Демократической партии могла быть не Россия, а "кто-то другой". В подтверждение этих слов будущий глава Белого дома рассказал, что знает многое о «деле русских хакеров», чего не знают другие. Кроме того, он обещал поделится подробностями на эту тему уже на следующей неделе. Также Дональд Трамп не преминул выразить надежду на то, что у Соединенных Штатов будут "отличные отношения" с многими странами, включая Россию и Китай. Об этом информируют СМИ, ссылаясь на данные Рейтер.
Ранее официальные представители разведывательного сообщества США сообщили, что якобы за кибератаками в отношении избирательной системы США на момент выборов нового президента страны стояли русские хакеры. К обвинениям чуть позже присоединилось и ЦРУ. Москва же категорически опровергла бездоказательные выводы Соединенных Штатов. Кроме того, и в Белом доме позже признались, что в день выборов никакой повышенной активности хакеров не наблюдалось.
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