В России вводится новый вид наказания - принудительные работы

Новый вид уголовного наказания - принудительные работы - начнут применять в России с 1 января 2017 год. Он стал еще одной альтернативой лишению свободы.

Как сообщил ранее ТАСС замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний ( ФСИН ) России Владимир Максименко, "принудительные работы и нахождение в исправительных центрах можно сравнить с работой вахтовиков, которые работают вдали от дома, проживая в общежитиях". Но есть и ограничения: осужденные не смогут самостоятельно выбирать работу и без разрешения администрации покинуть исправительный центр.

По словам Максименко, других ограничений нет, они живут в обычных общежитиях, а после отбытия одной трети срока наказания, если не было никаких нарушений, осужденному может быть разрешено проживать за пределами центра с семьей, но в пределах муниципального образования, где находится исправительный центр.

После приговора суда осужденный самостоятельно едет в исправительный центр, где работает по трудовому договору. Он может пользоваться мобильным телефоном и интернетом, обращаться при необходимости к врачам по медицинскому полису, предусмотрено и право на отпуск в размере 18 дней после первых шести месяцев работы.

По решению суда из зарплаты осужденного в доход государства будет удерживаться от 5 до 20%, кроме того, он будет возмещать расходы по проживанию в общежитии и оплату по искам о возмещении ущерба.

ФСИН готова принять первых 900 осужденных

С 1 января 2017 года ФСИН откроет первые четыре исправительных центра на базе реформируемых колоний в Тюменской области (Ишим), Ставропольском крае (Георгиевск), Тамбовской области (поселок Зеленый) и Приморском крае (Уссурийск). Кроме того, откроются участки для осужденных к принудительным работам в Башкирии (Уфа), Забайкальском крае (Краснокаменск), Самарской области (Волжский), Смоленской области (Анохово), Архангельской области (Североонежск), Новосибирской области (Новосибирск) и в Карелии (Сегежа).

"Уже на первом этапе возможностью применения этого вида наказания будут охвачены все федеральные округа, появятся 896 мест для осужденных к этому новому виду наказания", - пояснил Максименко.

Затем центры планируется открывать в тех регионах, где больше всего готовы обеспечить осужденных работой. Учесть квалификацию осужденного

При трудоустройстве ФСИН постарается учитывать квалификацию осужденного, но это будет зависеть от вакансий на рынке труда и от работодателей. В большей мере таких осужденных может ожидать неквалифицированный труд, который сегодня чаще выполняют мигранты. ФСИН будет изучать потребности предприятий и муниципалитетов в рабочей силе.

"Мы сможем обеспечить осужденных жилищными условиями, но многое зависит от муниципалитетов - от их подачи заявок на работу", - пояснил замглавы ФСИН.

При этом на осужденных практически в полной мере будут распространены положения Трудового кодекса, за исключением права уволиться. Алкоголь и карты под запретом

Осужденным, направленным в исправительные центры на принудительные работы, запретят употребление алкоголя, игральные карты и нанесение татуировок. В исправительных центрах не будет такой охраны, как в исправительной колонии, но покидать территорию центра ночью или в нерабочее время осужденный может лишь с разрешения администрации, а если он получил право проживать вне пределов центра, то должен будет отмечаться четыре раза в месяц.

В правила внутреннего распорядка исправительных центров включен и перечень предметов, которые запрещено хранить, в их числе наркотические вещества, все виды алкоголя, включая пиво (запрещены даже дрожжи), игральные карты и принадлежности для нанесения татуировок.

Употребление спиртных напитков и наркотиков будет считаться злостным нарушением, после которого сотрудники ФСИН должны подавать документы в суд о замене наказания лишением свободы. К числу злостных нарушений относятся также мелкое хулиганство, неповиновение администрации или оскорбление сотрудников, опоздание с возвращением в центр более чем на 24 часа или самовольный уход, а также организация забастовки. За нарушение порядка трудовой дисциплины, правил проживания, неявку на регистрацию, нарушение общественного порядка, подпадающего под административное наказание, объявят выговор или отправят в помещение для нарушителей.

Замена наказания лишением свободы может ждать и тех, кто уклоняется от получения предписания о направлении в исправительный центр, кто не прибыл в установленный срок или не вернулся по истечении разрешенного срока выезда.

"Но есть и меры поощрения - это благодарность, досрочное снятие ранее наложенного взыскания или разрешение покидать исправительный центр по выходным и праздничным дням (в пределах муниципального образования)", - разъяснил Максименко.

Как вид наказания

Исправительные работы как вид наказания еще в конце 2011 года включены в Уголовный кодекс, но до сих пор не применялись. Такое наказание предусмотрено в 186 статьях УК: почти по всем видам нетяжких преступлений как альтернатива колонии, а также по отношению к лицам, совершившим тяжкое преступление впервые (за исключением наркопреступлений). Оно не может назначаться несовершеннолетним, инвалидам 1-й или 2-й группы, беременным женщинам и женщинам, имеющим детей до трех лет, а также людям, достигшим пенсионного возраста, и военнослужащим.