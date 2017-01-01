Запрет на алкоголь в ПЭТ-таре объемом более 1,5 литра вступил в силу

Запрет на производство в России алкоголя крепостью более 4%, в полиэтиленовой таре (ПЭТ) объемом более 1,5 литра вступил в силу с 1 января 2017 года.

Соответствующая норма содержится в законе "О госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".

А с 1 июля 2017 году запрещена розничная продажа алкоголя в такой таре.

Авторы законопроекта отмечали, что дешевизна пластиковой тары повышает доступность пива для населения, а ее большой объем заставляет людей пить больше.

Представители пивоваренных компаний и эксперты алкогольного рынка, в свою очередь, утверждали, что производство пива в РФ сильно упадет. В частности, у компаний вырастут расходы на переоснащение производственных линий и логистику, отмечали ранее некоторые эксперты.