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Россия и Япония упрощают визовый режим
Фото: © Григорий Сысоев/ТАСС
Соглашение об этом было достигнуто в рамках встречи на высшем уровне в декабре 2016 года.
Для граждан России будет увеличен до пяти лет максимальный срок действия многократных виз для краткосрочных поездок в Японию, сообщает ТАСС.
При этом Япония отменяет требование гарантированного приема при самостоятельной поездке. Все это позволит наладить взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами, считают в МИД России.
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