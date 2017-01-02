Washington Post внесла исправления в статью об атаке хакеров на электросеть США

Редакция газеты The Washington Post в воскресенье скорректировала свой материал о якобы имевшем место проникновении в электроэнергетическую систему США хакеров из России.

"В прежней версии этой статьи содержалась некорректная информация о том, что российские хакеры проникли в сеть электроснабжения США. Официальные лица утверждают, что подтверждений этому пока нет. Компьютер Burlington Electric, который подвергся взлому, не был связан с сетью", - говорится в комментарии, помещенном под заголовком. Оригинал текста был опубликован в электронной версии газеты 31 декабря.

В тот же день базирующаяся в штате Вермонт компания Burlington Electriс опровергла приведенные изданием сведения. Согласно ее заявлению, в четверг вечером она получила от министерства национальной безопасности США наряду с другими американскими компаниями, обеспечивающими функционирование национальной инфраструктуры, написанный хакерами программный код, чтобы выявить его в компьютерных системах. "Мы быстро просканировали все компьютеры своей системы в поисках характерных следов вредоносного ПО. Мы обнаружили вредоносное ПО в единственном принадлежащем Burlington Electric лэптопе, который не соединен с энергосистемой нашей организации", - подчеркивалось в документе.

Burlington Electric - это генерирующая и распределительная компания, которой владеют власти города Берлингтон. Ее клиентами являются порядка 16 тыс. домовладений и 3,6 тыс. коммерческих предприятий.

Секрет Фирмы рассказал, когда отменят санкции против России.