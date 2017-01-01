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Самолёт с российскими дипломатами вылетел из Вашингтона
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу посольства.
В четверг, 29 декабря, действующий президент США Барак Обама подписал указ о введении новых санкций в отношении России за якобы вмешательство российских хакеров в президентские выборы.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что из-за решения американских властей США должны будут покинуть 96 россиян — дипломаты и члены их семей.
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