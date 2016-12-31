Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом

Трудности уходящего года сплотили российский народ и открыли резервы для движения вперед. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в традиционном новогоднем обращении, которое вышло в эфир на Дальнем Востоке.

"2016 год уходит. Он был непростым, но трудности, с которыми мы столкнулись, сплотили нас, побудили открыть огромные резервы наших возможностей для движения вперед", - сказал глава государства.

"Главное – мы верим в себя, в свои силы, в свою страну", - убежден Путин. "Мы работаем, работаем успешно, и у нас многое получается", - заявил он, поблагодарив всех россиян "за победы и достижения, за понимание и доверие, за настоящую, сердечную заботу о России".

Путин отметил, что всех россиян "объединяют общие заботы и общие радости, объединяет давняя, добрая традиция встречать Новый год в кругу семьи, с надеждой на самое лучшее". "Но не все сегодня за праздничным столом: немало наших граждан, в том числе и вдали от родного дома, обеспечивают безопасность России, работают на предприятиях и дежурят в больницах, ведут поезда и самолеты", - напомнил он. "Всем, кто выполняет сейчас свой трудовой и ратный долг, мои самые добрые пожелания в наступающем году", - сказал глава государства.

Стать немного волшебниками

Владимир Путин призвал россиян стать в новогоднюю ночь немного волшебниками. Глава государства пожелал всем быть внимательными к близким и с уважением относиться к окружающим.

"Сейчас мы с волнением ждем боя курантов Московского Кремля и как никогда отчетливо слышим ход времени, чувствуем, как приближается будущее", - сказал президент. "Такое бывает только в эти минуты, в этот чудесный, всеми любимый праздник, а у него есть и свои секреты", - рассказал он. "Например, каждый из нас в новогоднюю ночь может стать немного волшебником", - считает Путин.

"Для этого просто нужно с любовью и благодарностью относиться к родителям, окружать вниманием и заботой своих детей, свою семью, уважать коллег по работе, беречь дружбу, защищать правду и справедливость, быть милосердными, помогать тем, кто ждет поддержки", - раскрыл секрет президент.

"Пусть сбудутся все наши мечты, чистые помыслы и добрые намерения, пусть в каждом доме царят радость и любовь, пусть становятся краше и привлекательнее дорогие нашему сердцу улицы, города и поселки", - пожелал глава государства. "Мира и процветания нашей общей, великой Родине – России, счастья вам и здоровья, благополучия", - обратился он к россиянам.

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