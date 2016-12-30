Высланные из США дипломаты покинут страну не позднее 1 января

Высланные из США российские дипломаты покинут страну не позднее 1 января 2017 года. Заявление пресс-центра посольства России в Вашингтоне передают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.

«Они покинут (США — прим. Рамблер/новости) специально предназначенным чартерным рейсом в течение 72 часов с момента получения уведомления», — говорится в сообщении.

Как говорится в публикации, российские дипломаты покинут страну из Вашингтона и Сан-Франциско. Ранее сообщалось, что для выезда с территории США российских граждан, объявленных персонами нон-грата, будет направлен самолет специального летного отряда «Россия» управления делами президента России.

29 декабря власти США ввели новые санкции в отношении России в связи с обвинениями в причастности Москвы к хакерским атакам на серверы государственных структур. Американские власти выслали из страны 35 российских дипломатов, обвинив их в нарушении дипломатической деятельности. В Кремле все обвинения называют «абсолютно голословными».

Также глава российского государства отметил, что высылка российских дипломатов направлена на дальнейший подрыв российского-американских отношений. Решение российского президента избранные глава США Дональда Трамп назвал «прекрасным ходом» и отметил, что «всегда знал, что он (Владимир Путин – прим. Рамблер/новости) очень умен». В июле 2016 года неизвестные хакеры вскрыли электронную почту Демократической партии , в результате чего в сеть утекла переписка между членами организации. В частности, стало известно о преференциях комитета партии, который обязан сохранять нейтральность, Хиллари Клинтон , а не ее сопернику Берни Сандерсу

8 ноября на президентских выборах США победу одержал Дональд Трамп. 20 января политик вступит в должность главы Соединенных Штатов.