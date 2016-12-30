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Высланные из США дипломаты покинут страну не позднее 1 января
Фото: REUTERS/ James Lawler Duggan
Высланные из США российские дипломаты покинут страну не позднее 1 января 2017 года. Заявление пресс-центра посольства России в Вашингтоне передают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
«Они покинут (США — прим. Рамблер/новости) специально предназначенным чартерным рейсом в течение 72 часов с момента получения уведомления», — говорится в сообщении.
Как говорится в публикации, российские дипломаты покинут страну из Вашингтона и Сан-Франциско. Ранее сообщалось, что для выезда с территории США российских граждан, объявленных персонами нон-грата, будет направлен самолет специального летного отряда «Россия» управления делами президента России.
29 декабря власти США ввели новые санкции в отношении России в связи с обвинениями в причастности Москвы к хакерским атакам на серверы государственных структур. Американские власти выслали из страны 35 российских дипломатов, обвинив их в нарушении дипломатической деятельности. В Кремле все обвинения называют «абсолютно голословными».
В МИД РФ в качестве ответной меры предложили выслать из России 35 американских дипломатов, однако Владимир Путин отказался от этого предложения, заявив, что Москва не станет «опускаться до «кухонной» дипломатии». Действия администрации президента США Барака Обамы Путин назвал «провокационными».
Также глава российского государства отметил, что высылка российских дипломатов направлена на дальнейший подрыв российского-американских отношений. Решение российского президента избранные глава США Дональда Трамп назвал «прекрасным ходом» и отметил, что «всегда знал, что он (Владимир Путин – прим. Рамблер/новости) очень умен». В июле 2016 года неизвестные хакеры вскрыли электронную почту Демократической партии, в результате чего в сеть утекла переписка между членами организации. В частности, стало известно о преференциях комитета партии, который обязан сохранять нейтральность, Хиллари Клинтон, а не ее сопернику Берни Сандерсу.
8 ноября на президентских выборах США победу одержал Дональд Трамп. 20 января политик вступит в должность главы Соединенных Штатов.
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