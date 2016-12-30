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Рогозин высмеял украинские "новейшие" ракеты
Заявление украинских политиков о создании такого ракетного оружия, аналогов которому в России нет, прокомментировал вице-премьер России Дмитрий Рогозин.
"Украина делает ракетное оружие, которого в России нет", — депутат Рады. Точнее, которого в России уже нет", — с иронией написал Рогозин на своей странице в соцсети Facebook.
Ранее депутат Верховной рады, председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский в эфире украинского "5 канала" утверждал, что Киев "обошел Россию в этом типе оружия". Новейшие ракеты якобы уже проходят госиспытания, а в следующем году уже будут доставлены в военные части.
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