Рогозин высмеял украинские «новейшие» ракеты

Заявление украинских политиков о создании такого ракетного оружия, аналогов которому в России нет, прокомментировал вице-премьер России Дмитрий Рогозин

"Украина делает ракетное оружие, которого в России нет", — депутат Рады. Точнее, которого в России уже нет", — с иронией написал Рогозин на своей странице в соцсети Facebook.