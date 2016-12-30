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Представитель Госдепа:«Мы видели высказывания Путина. Нам нечего добавить»
Представитель Госдепартамента США отказался комментировать решение президента России Владимира Путина не высылать американских дипломатов из страны. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
«Мы видели высказывания президента Путина. Нам нечего добавить», — заявил представитель внешнеполитического ведомства США.Президент России Владимир Путин отказался высылать дипломатов США из страны, так как, по словам главы государства, Москва «не станет опускаться до «кухонной» дипломатии».
Действия Вашингтона Путин назвал «провокационными». 29 декабря власти США ввели новые санкции в отношении России в связи с обвинениями в причастности Москвы к хакерским атакам на серверы государственных структур. В список попали шесть человек и пять юридических лиц, включая ФСБ.
Также американские власти выслали из страны 35 российских дипломатов, обвинив их в нарушении дипломатической деятельности. Помимо этого, были закрыты российские посольства в Мэриленде и Нью-Йорке, так как, по версии американских спецслужб, они использовались в разведывательных целях. В Кремле все обвинения называют «абсолютно голословными». В июле 2016 года неизвестные хакеры вскрыли электронную почту Демократической партии, в результате чего в сеть утекла переписка между членами организации. В частности, стало известно о преференциях комитета партии, который обязан сохранять нейтральность, Хиллари Клинтон, а не ее сопернику Берни Сандерсу.
8 ноября на президентских выборах США победу одержал Дональд Трамп. 20 января политик вступит в должность главы Соединенных Штатов.
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