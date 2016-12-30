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МИД РФ о высылке дипломатов: американская политика «просто на дне»
В министерстве иностранных дел России заявили, что высылка российских дипломатов демонстрирует, что нынешняя дипломатия США находится «просто на дне». Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
Российские власти, в свою очередь, отказались высылать из России американских дипломатов. Такое решение принял глава российского государства Владимир Путин. Президент России отметил, что «Россия не станет опускаться до «кухонной» дипломатии».
Путин назвал действия Вашингтона «провокационными, направленными на дальнейший подрыв российско-американских отношений». 29 декабря власти США ввели новые санкции в отношении России в связи с обвинениями в причастности Москвы к хакерским атакам на серверы государственных структур. В список попали шесть человек и пять юридических лиц, включая ФСБ. Также американские власти выслали из страны 35 российских дипломатов, обвинив их в нарушении дипломатической деятельности. Помимо этого, были закрыты российские посольства в Мэриленде и Нью-Йорке, так как, по версии американских спецслужб, они использовались в разведывательных целях.
В Кремле все обвинения называют «абсолютно голословными». В июле 2016 года неизвестные хакеры вскрыли электронную почту Демократической партии, в результате чего в сеть утекла переписка между членами организации. В частности, стало известно о преференциях комитета партии, который обязан сохранять нейтральность, Хиллари Клинтон, а не ее сопернику Берни Сандерсу. 8 ноября на президентских выборах США победу одержал Дональд Трамп. 20 января политик вступит в должность главы Соединенных Штатов.
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