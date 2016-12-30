Замглавы Минпромторга Андрей Богинский освобожден от должности
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Рамблер/новости

Замглавы Минпромторга Андрей Богинский освобожден от должности

Замглавы Минпромторга Андрей Богинский освобожден от должности
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Андрей Богинский был освобожден от должности заместителя министра промышленности и торговли. Соответствующий указ подписал российский премьер-министр Дмитрий Медведев. Текст документа передают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС.
«Освободить Богинского Андрея Ивановича от должности заместителя министра промышленности и торговли РФ в связи с переходом на другую работу», - говорится в документе.Ранее генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Богинский возглавит холдинг «Вертолеты России».
К своим обязанностям чиновник приступит с начала января 2017 года. Бывший глава предприятия Александр Михеев займет пост генерального директора «Рособоронэкспорта» с 9 января.
Бизнес Политика Экономика
Минпромторг Рособоронэкспорт Ростех АО "Вертолеты России"
Андрей Богинский Сергей Чемезов Александр Михеев Дмитрий Медведев
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