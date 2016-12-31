Сенатор: реакция России показала неадекватность действий администрации Обамы

«Высылая из США российских дипломатов по надуманному предлогу, администрация Барака Обамы, несомненно, рассчитывала на «зеркальный» ответ. Но нередко лучшая реакция на подобные действия, позволяющая как лучом прожектора высветить их неадекватность, есть отсутствие всякой реакции», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии «Единая Россия»

Он отметил, что Россия оставила избранному президенту США Дональду Трампу поле для манёвра.

«Однако дело не только в этом. Мы повели себя безупречно и в моральном отношении — как держава, осознающая свою силу и правоту», — добавил Клинцевич.

Ранее Трамп прокомментировал решение Путина не высылать дипломатов США в ответ на санкции.