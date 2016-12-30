Калининградским чиновникам запретили Skype, WhatsApp и Gmail
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Калининградским чиновникам запретили Skype, WhatsApp и Gmail

Калининградским чиновникам запретили Skype, WhatsApp и Gmail
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В калининградских муниципальных учреждениях запретили использовать продукты и услуги зарубежных интернет-компаний. Соответствующий приказ подписан замглавы администрации города Анной Апполоновой. Об этом сообщает «Новый Калининград».
Из документа следует, что запрет распространяется и на подведомственные возглавляемому Апполоновой комитету по социальной политике организации, и на сотрудников комитетов по социальной политике и по образованию администрации города.
В своем приказе Апполонова ссылается на распоряжение администрации Калининграда от 17 августа об использовании в деятельности мэрии продукции российских компаний. Чиновник объясняет свое решение обеспечением информационной безопасности учреждений социальной сферы.
В число попавших под запрет продуктов попали мессенджеры Skype, Facebook Messenger, Viber и WhatsApp, электронная почта Gmail, Yahoo, Hotmail, а также почта «Яндекса» (из-за зарегистрированного в Нидерландах в 2004 году акционерного общества Yandex N.V., являющегося головной структурой холдинга), облачные сервисы Dropbox, Google диск, Яндекс.Диск, Microsoft One Drive.
В качестве альтернативы Апполонова предлагает, например, использовать сервисы ICQ и QIP.
Ранее сообщалось, что свои мессенджеры на тест чиновникам отдали МТС, «Мегафон», Mail.Ru Group и другие компании.
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